Novel Baswedan Segera Jalani Operasi Tahap Dua

Metrotvnews.com, Jakarta: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan masih terus menjalani perawatan untuk pemulihan kedua matanya. Novel dikabarkan segera menjalani operasi tahap kedua pada matanya.



"Di bulan Oktober ini direncanakan akan dilakukan operasi tahap kedua," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat, 6 Oktober 2017.

Febri mengatakan, operasi tahap kedua akan dilakukan di mata kiri Novel. Diharapkan, kondisi persiapan jelang operasi bisa berjalan dengan baik.



Ia menambahkan, sejauh ini untuk operasi tahap pertama proses pemulihannya sudah berjalan cukup bagus. Bahkan untuk mata kanan sudah ada perbaikan.



"Meskipun tentu proses penyembuhan masih dibutuhkan," ungkapnya.



Sementara itu, terkait kasus penyiraman air keras kepada Novel yang ditangani kepolisian juga masih jalan di tempat. KPK mengaku belum menerima informasi lebih lanjut dari kepolisian terkait hal ini.



"KPK, Novel, pihak keluarga, ataupun masyarakat (masih menunggu polisi) untuk mencari tahu siapa pelaku penyerangan di Selasa Subuh itu," tandasnya.









(AZF)