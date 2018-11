Polisi Klaim Sudah Maksimal Usut Kasus Novel

Jakarta: 500 hari sudah kasus penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Namun masih belum ada titik terang kasus tersebut.



"Proses penyelidikan maksimal sudah kita kerjakan," kata Wakapolri Komjen Ari Dono Sukmato di Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis, 1 November 2018.

Sementara itu, Novel mengatakan, kasus penyerangan terhadap dirinya sengaja tak mau diungkap. Menurutnya, proses hukum yang disebut tengah berjalan hanya formalitas.



"Saya mendengar masukan-masukan yang saya dapat dari senior-senior di Mabes Polri, mereka sarankan sebaiknya dibentuk TGPF (tim gabungan pencari fakta)," ujarnya dalam diskusi yang bertema #500HariNovelDibiarkanButa: Urgensi Perlindungan Penggiat Keadilan, di KPK, hari ini.



Kasus penyiraman air keras terhadap Novel, terjadi pada April 2017 lalu. Kala itu, Novel seusai menunaikan salat subuh di masjid, tak jauh dari kediamannya.





(AZF)