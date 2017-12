Penindakan Pencandu Narkoba Belum Sinkron

Jakarta: Badan Narkotika Nasional (BNN) mengakui ada perbedaan pandangan antara penegak hukum terkait penindakan terhadap para pecandu narkoba. Banyak para pecandu narkoba yang seharusnya menjalani direhabilitasi malah menjalani hukuman penjara.



"Memang persamaan persepesi antar penegak hukum kurang pas. Harusnya (pecandu) dikenakan pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika," kata Deputi Bidang Rehabilitasi BNN, Diah Setia Utami kepada Medcom.id di Jalan Taman Jatiluhur III, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat, 15 Desember 2017.



Jika dikenakan Pasal 127, pecandu narkoba tidak di penjara, hanya wajib menjalani rehabilitasi. Namun pada praktiknya, penegak hukum malah menjatuhkan Pasal 127 juncto Pasal 111 dan 112 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kepada para pecandu narkoba.



"Artinya mereka harus ditahan seolah-olah pengedar. Ini yang belum klop," kata Diah.



Pasal 127 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2009 menyebutkan, penyalahguna narkoba yang terbukti hanya menjadi korban, maka individu terkait wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.



Terkait dengan hal tersebut, Diah mengimbau masyarakat, khususnya para pecandu narkoba, tidak takut mendatangi tempat rehabilitasi. Diah menjamin, pecandu narkoba yang menjalani rehabilitasi tidak mendapat tuntutan hukum.



"Perlu diyakinkan oleh semua, bahwa rehabilitasi tidak terkait masalah hukum. Jadi tidak ada orang direhabilitasi lalu dituntut hukum. Pokoknya kalau sudah direhabilitasi, orientasinya medis," ujar Diah.









