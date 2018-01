KPK Sita Dokumen dan Bukti Elektronik dari Kantor Fredrich

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor advokat milik Fredrich Yunadi. Sejumlah barang bukti elektronik disita penyidik.



"Disita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik seperti handphone dan CD," kata Febri di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis 11 Januari 2018.

Penggeledahan di kantor Fredrich dilakukan sejak siang di Kantor Yunadi & Associates yang beralamat di Jalan Iskandar Muda Nomor 15 C dan D, persisnya di dekat Mal Gandaria City, Jakarta Selatan.



Penggeledahan merupakan tindak lanjut dari penanangan perkara tindak pidana dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara KTP-elektronik dengan tersangka Setya Novanto. Pada kasus ini, Fredrich telah ditetapkan sebagai tersangka.



KPK juga sudah menjadwalkan memeriksa mantan pengacara Setya Novanto itu. Ini merupakan pemeriksaan Fredrich sebagai tersangka.



Fredrich dijerat Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal itu biasa disematkan terhadap orang yang diduga melalukan upaya obstruction of juctice atau menghalang-halangi proses hukum suatu perkara.



KPK melalui Ditjen Imigrasi juga mencegah Fredrich bepergian ke luar negeri per 8 Desember 2017. Pencegahan juga dilakukan untuk tersangka lain yakni Bimanesh Sutarjo selaku dokter yang menangani Novanto usai kecelakaan tunggal pada Kamis, 18 November 2017. KPK juga mencegah ajudan Novanto AKP Reza Pahlevi, M Hilman Mattauch, dan Achmad Rudyansyah.







(DRI)