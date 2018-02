Keluarga Pastikan Novel Pulang 22 Februari

Jakarta: Novel Baswedan dipastikan pulang ke Indonesia, pada Kamis, 22 Februari 2018. Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu saat ini sedang menjalani pemeriksaan untuk kesehatan matanya.



"Insyaallah, adik saya pulang ke Indonesia pada lusa (Kamis)," kata kakak kandung Novel, Taufik Baswedan kepada Medcom.id, Selasa, 20 Februari 2018 malam.

Namun, kata Taufik, adiknya itu bakal balik ke Singapura untuk menjalankan operasi pada Maret 2018. Operasi tersebut terkait mata sebelah kiri.



"Mata kiri akan di operasi lagi. Untuk operasi, nanti akan ditentukan oleh dokter," tutur dia.



Keluarga besar hingga saat ini tidak mau ambil pusing terkait pelaku yang menyerang Novel. Sebab, keluarga telah menyerahkan kasus ini kepada pihak yang berwajib.



Menurut dia, pihak keluarga mengikhlaskan permasalahan ini. Jika tidak ada hukum dunia, ia yakin pelaku akan dapat hukuman yang setimpal di akhirat.



"Karena setiap perbuatan akan kembali kepada pelakunya sendiri, jika kita berbuat itu untuk diri kita sendiri. Jika berbuat buruk, itu juga akan kembali kepada diri sendiri," tutur Taufik.



Sementara itu, juru bicara KPK Febri Diansyah mengaku belum tahu kepastian kepulangan Novel. Kepastian kepulangan Novel baru akan ditentukan dari hasil pemeriksaan.



"Masih tergantung pemeriksaan besok (Rabu 21 Februari 2018) karena harus dilakukan satu kali pengecekan lagi," kata Febri di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, 20 Februari 2018.



Selain belum adanya hasilnya pemeriksaan dokter, KPK juga khawatir dengan kondisi tekanan udara yang mempengaruhi proses penerbangan ke Jakarta. Oleh karena itu, Febri belum bisa menentukan apakah Novel jadi kembali ke Tanah Air pada Kamis nanti.



"Dan kedua, perubahan kondisi cuaca antara Jakarta dan Singapura juga perlu dihitung karena proses recovery juga perlu dilakukan," ujarnya.



Kendati begitu, Febri menyebut kondisi Novel saat ini membaik setelah menjalani operasi. Dia berharap kondisi Novel terus membaik sehingga bisa kembali ke Jakarta.



"Yang pasti Novel masih membutuhkan proses recovery sebelum operasi tahap dua dilakukan bulan April," pungkas Febri.









