KPK Pertanyakan Perkembangan Kasus Teror Novel

Metrotvnews.com, Jakarta: Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana mendatangi Polri untuk menanyakan perkembangan kasus teror penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan. Sebab, sudah enam bulan polisi belum berhasil mengungkap aktor intelektual dari kasus tersebut.



"Ya nanti kami lihat kembali, mungkin kami akan datang ke sana lagi (Kepolisian) untuk menanyakan kembali lagi bagaimana perkembangannya," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di gedung KPK, Jakarta, Selasa 10 Oktober 2017.



Baca: Alasan Polri Belum Tetapkan Tersangka di Kasus Novel

Basaria menyatakan, lembaganya bakal terus memberi bantuan hukum terhadap Novel. Bahkan, bantuan hukum itu akan diberikan sampai kasus tersebut rampung.



"Prinsipnya KPK mendukung penuh termasuk pemberian bantuan hukum, nanti kalau sampai mana penanganannya lebih baik ditanyakan kepada pihak Kepolisian," ujarnya.



Novel disiram air keras oleh orang tak dikenal pada 11 April 2017 silam. Perisitiwa naas terjadi saat Kasatgas kasus korupsi KTP-el itu selesai menunaikan salat subuh.



Baca: Novel Baswsedan Segera Beraksi di KPK



Saat ini, Novel masih harus menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit (RS) Singapura. Rencananya, Novel akan menjalani operasi mata tahap dua pada 21 Oktober 2017. Basaria berharap Novel segera pulih dan kembali ke KPK.



"Kalau saya tak salah tanggal 21 Oktober 2017 ini masih operasi jadi belum ada kepastian juga, setelah itu kami lihat perkembangannya," pungkas Basaria.









(FZN)