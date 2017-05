Pemeriksaan Novel Butuh Izin Kepolisian Singapura

Metrotvnews.com, Jakarta: Polri tak bisa sembarangan langsung memeriksa Novel Baswedan, penyidik senior KPK yang kini tengah dirawat di Singapura. Polri perlu mengantongi izin dari kepolisian setempat.



"Kita menungggu, kalau sudah diizinkan baru kita ke sana," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono di Polda Metro Jaya, Jumat 12 Mei 2017.

Polri pun harus memegang izin dokter. Menurut Argo, pemeriksaan terhadap saksi di luar negeri berbeda dengan tersangka.Pada pemeriksaan awal, Novel sempat menyerahkan sebuah foto. Dia mencurigai keterlibatan orang dalam foto itu. Berbekal foto itu, AL ditangkap, Selasa 9 Mei 2017.Novel disiram air keras saat pulang dari masjid selesai salat Subuh, 11 April 2017. Akibat penyerangan ini, penglihatan Novel terganggu dan harus menjalani perawatan di Singapura.Novel merupakan Kepala Satuan Tugas yang menangani beberapa perkara besar, satu di antaranya adalah kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.Sebelumnya, polisi sempat menangkap pria berinisial AL. Namun Al dilepas, lantaran polisi tak punya bukti kuat.AL diketahui sebagai sekuriti di sebuah SPA kawasan Jakarta Pusat. AL biasa bekerja dengan sistem sif. Sif pertama, waktu bekerjanya mulai pukul 15.00 WIB sampai 00.00 WIB. Sedangkan, sif dua, dia mulai bekerja pukul 17.00 WIB sampai tamu bubar.