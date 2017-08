Partisipasi Masyarakat Memberantas Korupsi Sangat Diperlukan

Metrotvnews.com, Jakarta: Gerakan memberantas tindak pidana korupsi sejatinya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah melalui aparat penegak hukum. Upaya memberangus praktik lancung itu bakal efektif bila ada peran serta dari seluruh masyarakat.



Salah satu upaya menggelorakan semangat tersebut ialah dengan memberikan pembekalan singkat, seperti Sekolah Antikorupsi (Sakti). Kegiatan yang digagas Indonesia Corruption Watch (ICW) itu dirancang dengan kesadaran bahwa korupsi di Indonesia sudah sangat parah dan mewabah di semua aspek kehidupan berbangsa.

"ICW menyadari bahwa partisipasi masyarakat akan lebih efektif jika masyarakat memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai soal isu-isu korupsi," ujar Ketua Pelaksana Sakti 2017 Wana Alamsyah saat acara pembukaan Sekolah Antikorupsi Angkatan ke-3, di Balai Kartini, Jakarta, Selasa 1 Agusntus 2017.Setelah menempuh proses seleksi yang cukup panjang, lanjut dia, akhirnya terpilih 20 dari 198 pendaftar yang berhak mengikuti program tersebut. Para peserta berasal dari sejumlah daerah, seperti Aceh, Papua Barat, Jawa Timur, Yogyakarta, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Selatan. Sakti berlangsung selama 10 hari sejak 1 Agustus di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor.Sakti merupakan bentuk regenerasi gerakan antikorupsi yang bertujuan peserta memiliki pengetahuan dasar tentang isu antikorupsi, baik dari sisi sejarah, teori, maupun kemampuan dasar dalam memanfaatkan instrumen pemantauan, semisal memiliki perspektif antikorupsi dan keahlian dasar pemantauan korupsi, serta memiliki kemampuan dasar mengadvokasi dan kampanye isu antikorupsi."Beberapa materi yang akan dipelajari oleh peserta Sakti, di antaranya sosiologi korupsi, sejarah korupsi, gender dan korupsi, pengantar anggaran publik, serta korupsi di pelayanan publik. Selain mempelajari teori, diskusi, dan presentasi, peserta akan diajak berkunjung ke kantor-kantor lembaga negara seperti KPK dan Ombudsman," terang peneliti ICW tersebut.Pentingnya partisipasi masyarakat dalam menhhadapi fenomena metamorfosis korupsi di Tanah Air juga diamini mantan pimpinan KPK M Busyro Muqoddas. Busyro yang hadir pada acara pembukaan Sakti 2017, menilai suburnya korupsi lantaran telah terjadi perselingkuhan dan sinergitas permanen idelogi pragmatisme dengan hedonisme."Terjadi proses sistemik, kontinyu, dan berkesinambungan dalam aktivitas kumuh dan antikemanusiaan. Dalam kurun 10 tahun mentalitas dan perilaku korup telah memperkaya hasil kajian terhadap jenis penyakit terganas, yaitu tumor korupsi," kata dia.Menurutnya, berdasarkan kajian sektor hilir (praktek lapangan) ke hulu (sistem tata kelola) dan hulu ke hilir telah ditemukan variasi data modus dan aktor koruptor yang memperkaya katalog, yakni corruption by need, corruption by greed, serta corruption by design."Klasifikasi ini membentuk korupsi yang bermetamorfosis sebagai extraordinary crime, crime againts humanity, dan cultural genocide. Bahkan, menilik acara anatomik model, aktor, proses, modus, dan dinamika korupsi sejak Orba dan pasca-Orba terdapat konstruksi umum bahwa korupsi di NKRI menjelma menjadi korupsi politik," tutup Busyro.(MBM)