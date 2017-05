Polri Meyakini Mampu Ungkap Kasus Novel Baswedan

Metrotvnews.com Jakarta: Mabes Polri mengaku masih mampu untuk mengungkap kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. Masyarakat diimbau bersabar dan memberikan waktu kepada kepolisian untuk bekerja secara maksimal.



"Polri masih mampu. Beri waktu untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan," kata Karo Penmas Polri Brigjen Rikwanto di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin 15 Mei 2017.

Menurut Rikwanto upaya-upaya sudah dilakukan untuk mengungkap kasus penyiraman Novel. "Upaya yang dilakukan dengan dua metode seperti berangkat dari TKP atau metode induktif dan berangkat dari motif atau metode deduktif," papar Rikwanto.Dari kedua metode ini, polisi juga sempat mencurigai tiga orang. Namun alibi ketiganya cukup kuat jika mereka tidak ada di TKP. Alibi itu juga didukung dengan saksi dan bukti yang mumpuni."Semua pembuktian alibinya dan memang terbukti mereka semua ada di lokasi masing-masing sesuai alibi yang dia ungkapkan. Kepada mereka tidak bisa dijadikan tersangka," lanjutnya.Dari motif, polisi mencoba menelusuri beberapa kasus yang sempat ditangani Novel. Karena bisa jadi dari perkara yang ditangani memunculkan ketidaksukaan. Contohnya di media sosial ada video masalah atau lainnya."Jadi kita gali semua masalah yang pernah ditangani saudara Novel. Sehingga kita bisa melihat apakah di situ ada orang yang diduga dendam terkait kasus yang dituduhkan kepadanya," pungkas Rikwanto.(HUS)