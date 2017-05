Dua Metode Polisi Mengungkap Kasus Penyerangan Novel

Metrotvnews.com, Jakarta: Polisi masih menyelidiki kasus penyerangan terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Ada dua metode yang dilakukan polisi buat membikin terang kasus.



Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, metode pertama adalah induktif. Cara itu dilakukan dengan melakukan penyelidikan mulai dari Tempat Kejadian Perkara (TKP).

Cara ini meliputi dengan olah TKP, dan mengumpulkan bukti di lokasi kejadian. Mulai dari menyisir jejak pelaku, menyita CCTV, juga meminta keterangan saksi-saksi."Metode induktif bergerak dari TKP berusaha mengembangkan ke luar," kata Tito di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, Sabtu 6 Mei 2017.Metode kedua adalah deduktif. Lewat metode ini polisi menggali siapa saja yang berpotensi punya konflik dengan korban. Konflik bisa terkait masalah pribadi, atau institusi."Mencari siapa-siapa berpotensi konflik dengan korban. Kita dalami," ucap TitoMakanya, hari ini tim penyidik Polda Metro Jaya berangkat menemui Novel ke Singapura. Keterangan Novel dibutuhkan buat mengungkap penyerangan terhadapnya."Tim sudah kita belah-belah untuk menggali informasi dari semua titik," ungkap Mantan Kapolda Metro Jaya itu.Orang tak dikenal menyiram air keras ke wajah Novel pada 11 April. Saat kejadian, Novel pulang seusai salat Subuh di Masjid Al-Ihsan, dekat rumahnya. Ia mengalami luka di wajah dan mata. Sehari setelah kejadian, keluarga memutuskan membawa Novel ke Singapura.(REN)