Panglima TNI Siapkan Personel Kawal Penyidik KPK

Metrotvnews.com, Jakarta: Sejumlah personel TNI telah disiapkan untuk mengawal penyidik KPK. Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo memastikan telah mengoordinasikan hal tersebut.



"Ini (permintaan pengawalan) sudah dikoordinasikan, tinggal pelaksanaannya saja," kata Gatot Nurmantyo usai penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transigrasi dan Mabes TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu 12 April 2017.

Pengawalan dilakukan secara senyap. Gatot tidak menyebutkan jumlah prajurit yang disiapkan. "Saya berikan prajurit yang terbaik. Saya tak sebutkan siapa orangnya. Kita pengawalan secara tidak terlihat. Jumlahnya tergantung permintaan dan kebutuhan," ujar Gatot.Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) ini mengutuk tindakan teror terhadap penyidik KPK, Novel Baswedan, pada Selasa 11 April 2017.Novel Baswedan terkena siraman air keras usai menunaikan salat Subuh di masjid di dekat kediamannya di Kepala Gading. Novel langsung dilarikan ke Rumah Sakit Mitra Keluarga Kepala Gading.Diduga pelaku penyiraman berjumlah dua orang dengan mengendarai sepeda motor dan mengenakan helm.Hari ini Novel dipindahkan ke rumah sakit di Singapura. Novel dibawa keluar dari Rumah Sakit Jakarta Eye Center Menteng, Jakarta Pusat, menuju Bandara Soekarno-Hatta sekitar pukul 09.00 WIB. Perban masih menempel di wajah Kepala Satuan Tugas kasus KTP-el itu.Kakak Novel, Taufik Baswedan, mengatakan, adiknya akan mendapat perawatan lebih lanjut di Singapura. Taufik akan mendampingi Novel di Singapura. "Mohon doanya ya," ujar Taufik.(YDH)