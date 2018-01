Polisi Klarifikasi Pernyataan Dahnil Anzar Terkait Kasus Novel

Jakarta: Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan, pemeriksaan Ketua Umum PP Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjutak hari ini, Senin, 22 Januari 2018 untuk mengklarifikasi pernyataannya terkait kasus penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.



"Intinya bahwa (Dahnil) pernah menyampaikan informasi berbicara di salah satu tv swasta berkaitan dengan pelaku penyiraman Novel," kata Argo, kepada wartawan, di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin, 22 Januari 2018.

Argo tak menjelaskan lebih jauh terkait apa dan bagian mana dari ucapan Dahnil yang akan diklarifikasi. Namun kata Argo, ucapan Dahnil tersebut akan dipertaruhkan untuk menjadi sebuah fakta ataupun asumsi.



"Yang terpenting bahwa pernyataan itu adalah berupa asumsi atau fakta hukum. Kalau fakta hukum ada bukti, saksi. Tapi kalau asumsi tidak bisa dihubungkan dengan sesuatu yang lain," ucap Argo.



Dahnil sebelumnya memenuhi panggilan polisi. Ia tiba di Polda Metro Jaya sekitar pukul 14.15 WIB.



Tanpa banyak berkomentar, Dahnil yang mengenakan kopiah dan kemeja putih langsung menuju ruangan Diteskrimum Polda Metro Jaya. Dirinya juga terlihat tak membawa berkas apapun.



"Tidak, tidak. Saya di sini hanya dipanggil untuk hadir," kata Dahnil.



Ketika mencoba mengkonfirmasi perihal kedatangan menurut laporan polisi, Dahnil menunjukan sikap keragu-raguan. Ia bahkan mengaku tidak tahu-menahu.



Dirinya mengungkapkan terdapat keganjilan terkait pemanggilan dirinya oleh polisi siang tadi. "Ini masih saya cari tahu kenapa polisi memanggil saya," pungkas dia.



Dahnil diketahui sempat menjadi narasumber dalam program Metro Realitas bertajuk 'Benang Kusut Kasus Novel' yang ditayangkan Metro TV pada 8 Januari 2018. Dalam tayangan tersebut, Dahnil mengungkapkan ada beberapa saksi yang berbeda dengan kepolisian. Dahnil juga mengatakan pernyataan lain dalam tayangan terkait kasus Novel.









