Syahrini bakal Kembali Diperiksa Terkait First Travel

Metrotvnews.com, Jakarta: Polisi mengagendakan pemanggilan kembali pesohor Syahrini dalam waktu dekat. Syahrini sebelumnya juga sempat dipanggil kepolisian terkait kasus penipuan biro perjalanan umrah First Travel.



Polisi masih terus mendalami kasus penipuan First Travel. Keterangan Syahrini terkait kasus ini juga masih dibutuhkan oleh kepolisian.

"Syahrini mau dipanggil lagi. Dia kan minta berhenti, karena ada kontrak yang harus dia lakukan," kata Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa 3 Oktober 2017.



Setyo menuturkan, pemeriksaan Syahrini pada Rabu, 27 September 2017 belum rampung. Saat itu, Syahrini meminta agar pemeriksaan ditunda sementara.



"Kemarin di-pending," singkat dia.



Selain Syahrini, sejumlah artis lain juga rencananya bakal dipanggil korps bhayangkara. Dari informasi awal, salah satu artis yang bakal dipanggil yakni artis senior Ria Irawan.



Kendati begitu, Setyo mengaku belum mengetahui pasti jadwal pemeriksaan Ria Irawan. "Belum ada informasi," imbuhnya.



Dalam pemeriksaan sebelumnya, Syahrini mengaku perjalanan umrahnya tak sekalipun gratis. Ia juga harus membayar 50 persen biaya umrah ke First Travel.



Selain itu, Syahrini juga diminta mempromosikan First Travel dengan mengunggah kegiatan ibadah umrah di media sosial miliknya. Dia mengaku tak mengenal baik Anniesa Hasibuan sebagai pemilik First Travel. Menurutnya, dia baru pertama kali bertemu Anniesa itu pun di Bandara saat akan berangkat.



Selain Syahrini, pesohor yang juga sempat diperiksa kepolisian yakni, Vicky Shu. Vicky mengaku sempat menggunakan jasa First Travel dengan biaya penuh.



Dalam penjelasannya, dia menggunakan First Travel lantaran mengaku kenal dengan Anniesa yang juga berprofesi sebagai desainer. Dia mengatakan, unggahannya di media sosia terkait First Travel saat menjalankan ibadah umrah murni hanya untuk membantu Anniesa sesama rekan desainer.









