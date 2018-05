Perempuan Dilibatkan karena tidak Dicurigai

Jakarta: Peneliti terorisme internasional, Sidney Jones mengatakan, Islamic State (IS) memanfaatkan perempuan dalam aksi teror karena kecurigaan publik terhadap mereka rendah.



"IS dengan sengaja menggunakan perempuan karena dianggap sebagai orang yang tidak akan dicurigai kalau masuk daerah tertentu," ujar Sidney, Kamis, 24 Mei 2018.

Ia juga membenarkan bahwa IS saat ini memberikan peran yang lebih strategis kepada perempuan dalam aksi terorisme. Padahal IS atau kelompok ekstremis lainnya pada awalnya tidak melibatkan perempuan dalam aksi kekerasan yang kerap diistilahkan sebagai jihad.



Menurutnya perempuan awalnya dimasukan ke kelompok teroris itu agar tetap ada yang menjaga anak-anak serta keturunan dari para teroris yang tewas dalam melancarkan aksinya.



"Saya kira ada evolusi. Perempuan dalam terorisme kemudian kita lihat sebagai kurir. Ia juga jadi ustazah dan pencari dana untuk melakukan aksi," terang dia.



Namun, berkaca pada kasus peledakan bom yang terjadi di tiga gereja di Surabaya pada Minggu, 13 Mei 2018, diketahui bahwa saat ini IS sudah memperbolehkan perempuan untuk menjadi eksekutor.



Dengan melihat fakta itu, Sidney menilai, kelak peran perempuan yang bergabung di kelompok teroris akan terus berkembang. Bahkan, kemungkinan juga bisa memiliki posisi yang sentral.



Lain Sidney, lain pula Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Osama bin Mohammed Al Shuaibi dalam memandang terorisme.



Ia mengatakan media sosial dapat digunakan untuk melawan penyebaran radikalisme dan ekstremisme.



"Untuk menanggulangi terorisme, yang pertama Arab Saudi menggunakan media sosial untuk memerangi terorisme. Para teroris selalu menggunakan media sosial untuk mengambil hati orang lain. Di situ kita memeranginya," ujar Osama bin Mohammed Al Shuaibi.



Kedua, Arab Saudi memberikan pemahaman ajaran Islam yang benar kepada masyarakat. Islam ialah agama yang mengajarkan toleransi dan mencintai kedamaian.



"Mendekatkan mereka kepada ulama yang memahami Islam dengan benar," kata Osama.



Ketiga, pemerintah Arab Saudi menangkap sel-sel teroris yang masih tidur dengan tujuan mencegah mereka untuk melakukan aksi yang membahayakan stabilitas negara.



Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengungkapkan ada 74 orang terduga teroris yang berhasil ditangkap polisi pascaserangan bom di beberapa wilayah Indonesia, termasuk di Surabaya dan Sidoarjo.



Polisi kini terus memburu jaringan teroris yang lain. Namun, pihak Polri merahasiakan lokasi pengejaran.







