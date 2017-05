Polisi Cari CCTV Lain tuk Ungkap Pelaku Penyiraman Novel

Metrotvnews.com, Jakarta: Penyidik Polda Metro Jaya hingga kini masih menelisik kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK, Novel Baswedan. Saat ini penyidik berencana mencari CCTV lainnya, untuk mengungkap kasus tersebut.



"Kita masih nyari CCTV lagi," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Raden Prabowo Argo Yuwono, kepada Metrotvnews.com, Minggu 14 Mei 2017.

Sebelumnya Argo menyatakan, AL bukan tersangka kasus penyiraman tersebut. Atas dasar itu Argo menyebut akan ada pencarian CCTV selain yang sudah diamankan.Ditambahkan Argo, di lapangan saksi menuturkan keterangan berbeda. Contohnya, kata dia, perihal motor. Sedangkan saat ini CCTV di rumah Novel masih diamankan KPK."CCTV yang lain resolusinya kecil," keluh Argo.Dia mengungkap. penyidik menggunakan dua metode dalam mengungkap kasus tersebut yakni induktif dan deduktif. Induktif mencari bukti di TKP dan menyisir keterangan saksi-saksi di tempat kejadian.Adapun deduktif lebih mendalami keseharian korban sebagai latar belakang kasus yang dialaminya. Mencari kemungkinan apakah korban memiliki sengketa pribadi, masalah di kantor atau lain hal."Penyelesaian kasus berbeda-beda waktunya, di Pondok Indah itu bisa satu hari, tergantung situasi di lapangan," pungkas Argo.Novel disiram cairan yang diduga air keras di dekat Masjid Jami Al Ihsan, dekat rumahnya, 11 April. Saat itu, Novel baru saja selesai menunaikan salat Subuh berjemaah di masjid tersebut sekitar pukul 05.10 WIB.Akibat penyerangan ini, penglihatan Novel terganggu dan harus menjalani perawatan di Singapura. Novel merupakan kepala Satuan Tugas di KPK yang menangani beberapa perkara besar, satu di antaranya adalah kasus dugaan korupsi proyek KTP elektronik.(LDS)