Mata Novel Baswedan Dioperasi Akhir Pekan Nanti

Metrotvnews.com, Jakarta: Penyidik senior KPK Novel Baswedan yang menjadi korban penyerangan air keras, akan dioperasi akhir pekan nanti. Operasi pemasangan membran sel ke mata Novel dilakukan untuk mempercepat penyembuhan.



"Dokter mempertimbangkan untuk melakukan operasi pemasangan membran sel pada kedua mata. Membran sel diambil dari plasenta bayi," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Selasa 16 Mei 2017.

Sejumlah pemeriksaan praoperasi telah dilakukan tim dokter rumah sakit Singapura. Pada dini hari tadi, tim dokter sudah mengambil foto thorax (bagian dada) Novel.Operasi bertujuan merangsang pertumbuhan sel mata yang rusak akibat siraman air keras. Sebeb, penyembuhan mata kiri Novel belum menunjukkan perkembangan signifikan."Pertumbuhan mata kiri dan pertumbuhan pembuluh darah mata terhitung lambat," kata dia.Setelah operasi, mata Novel akan kabur selama beberapa minggu ke depan. Setelahnya, pertumbuhan sel mata diyakini semakin membaik.Kondisi mata kanan Novel juga masih mengalami peradangan setelah pemasangan lensa. Beruntung, tak ada infeksi di mata kanan Kepala Satuan Tugas dalam penidikan kasus Korupsi KTP-el itu.(OJE)