Hari Ini Dokter Lakukan 6 Tindakan untuk Mata Novel

Metrotvnews.com, Jakarta: Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan masih dirawat di Singapore National Eye Centre (SNEC). Kondisi Novel kian membaik.



Pagi ini dokter melakukan enam tindakan terhadap mata Novel. Mulai dari uji membaca, analisa mata langsung, uji kimia, pemberian obat tetes, uji tekanan mata, hingga pengecekan lensa kanan Novel yang dipasangi lensa.

"Lensa di mata kanan sempat lepas. Namun setelah dicek tidak ada infeksi," kata juru bicara KPK Febri Diansyah, Senin 8 Mei 2017. Mata Novel rusak karena disiram air keras.Febri menjelaskan, mata kiri Novel belum menunjukkan perubahan yang signifikan. "Penglihatan mata kiri masih sama dengan kemarin," ujar Febri.Sementara itu, keluarga Novel berharap pelaku dan dalang penyerangan terhadap Novel segera ditangkap. Kemudian yang bersangkutan dapat diproses hukum."Dan tentu (keluarga) berharap agar pelaku penyerangan hingga mastermind-nya diproses hukum," ucap bekas pegiat antikorupsi ICW itu.Penyiraman air keras ke mata Novel terjadi pada 11 April 2017. Dia disiram air keras saat kembali ke rumah usai salat Subuh di masjid Al-Ihsan di dekat rumahnya di Kepala Gading, Jakarta Utara. Pelaku dua orang dan mengendarai sepeda motor.Polisi masih memburu pelaku penyiraman air keras. Ada dua metode yang dilakukan polisi buat membuat terang kasus ini.Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, metode pertama adalah induktif. Cara itu dilakukan dengan melakukan penyelidikan mulai dari tempat kejadian perkara (TKP).Cara ini meliputi olah TKP, dan mengumpulkan bukti di lokasi kejadian. Dilakukan dengan menyisir jejak pelaku, menyita CCTV, juga meminta keterangan saksi-saksi.Metode kedua adalah deduktif. Lewat metode ini polisi menggali siapa saja yang berpotensi punya konflik dengan korban. Konflik bisa terkait masalah pribadi atau institusi. "Mencari siapa-siapa berpotensi konflik dengan korban. Kita dalami," ucap Tito.(YDH)