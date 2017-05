Polri Berkoordinasi dengan KPK Usut Kasus Novel

Metrotvnews.com, Jakarta: Sejumlah anggota polisi dari Polda Metro Jaya mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta. Kedatangan mereka untuk berkoordinasi soal penanganan kasus penyiraman terhadap Novel Baswedan, penyidik KPK.



"Jadi gini, kita akan berkoordinasi berkaitan dengan penanganan kasus Novel," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono, di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat 19 Mei 2017.

Argo datang ke KPK bersama Dirkrimum Kombes Rudy Heriyanto Adi Nugroho dan beberapa staf yang menangani kasus ini. Argo mengatakan kedatangannya ini juga ingin mencari tahu kasus besar apa saja yang ditangani Novel selama menjadi penyidik di KPK. Sebab, semua kasus yang ditanganinya berpotensi sebagai pemicu penyiraman cairan diduga air keras yang membuat kedua matanya terluka."(Kasus) apa yang kira-kira dipegang Novel, jadi kami akan cari tahu," ucap dia.Wajah Novel disiram air keras oleh orang tak dikenal usai pulang salat Subuh di masjid dekat rumahnya, di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa 11 April. Pelaku diduga dua orang dan mengendarai sepeda motor. Saat ini mantan kepala Satuan Reskrim Polres Kota Bengkulu itu sedang mendapat perawatan di Singapura.(UWA)