Ketua PBNU Minta Kapolri Fokus Pengamanan Negara

Jakarta: Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj meminta Kapolri Jenderal Tito Karnavian tetap fokus pada tugasnya untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Tito diminta menghiraukan isu tuduhan suap yang diungkap IndonesiaLeaks.



Said menekankan, Kapolri mengemban tugas berat terkait keamanan negara. Pascasukses melakukan pengamanan Asian Games, Polri sedang menjalankan tugas tidak ringan yaitu Asian Para Games dan Pertemuan IMF di Bali. Yang tak kalah penting, lanjut Said, Polri memiliki tugas berat pengamanan Pemilu Serentak 2019 mendatang.

"Fokus saja dan teruskan saja Kapolri melaksanakan tugas-tugasnya apa lagi di tahun politik ini membutuhkan keamanan yang sangat-sangat sempurna," ujar Said di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Kamis, 11 Oktober 2018 kemarin.



Ia melanjutkan, peran kepolisian juga sedang terkuras untuk membantu penanganan bencana di sejumlah kota di Tanah Air. Seperti bencana gempa di Lombok dan Sumbawa, NTB; bencana gempa dan tsunami di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah; dan gempa terbaru di Situbondo, Jawa Timur.



"Itu semua menguras tenagas terutama kepolisian untuk menjaga keamanan. Kita mendoakan semoga Pak Tito Karnavian diberi taufik dan kekuatan lahir batin dalam menjaga tugas yang sangat berat ini," harap Said.



Said menegaskan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo juga telah mempertegas tak ada kaitannya Kapolri dengan pelaku suap impor daging Basuki Hariman seperti yang diungkap oleh Indonesia Leaks. Ia menilai kasus itu juga sudah selesai.



"Kalau yang kita dengar masalah yang menyinggung Kapolri sudah dijawab oleh KPK dan Humas Mabes Polri. Jadi apa lagi? Masalahnya sudah selesai," tandasnya.



Direktur Eksekutif Lembaga EmrusCorner, Emrus Sihombing, mengatakan klarifikasi Agus menunjukkan kasus itu sudah clear. Ia menduga ada pihak-pihak yang mencoba menggoreng isu atau opini untuk merusak fokus Polri dalam menyelesaikan kasus-kasus yang menyita perhatian nasional, termasuk perkara hoaks Ratna Sarumpaet.



Seperti diberitakan sebelumnya, IndonesiaLeaks mengungkap temuan adanya pengrusakan buku bank bersampul merah atas nama Serang untuk Noor IR. Buku itu adalah salah satu barang bukti dalam kasus korupsi yang menjerat CV Sumber Laut Perkasa Basuki Hariman dan anak buahnya Ng Fenny. (Media Indonesia)





