Polisi Sita 25 Kg Sabu Asal Malaysia

Jakarta: Penyidik Ditresnarkoba Polda Metro Jaya melakukan pengungkapan narkoba jaringan internasional. Sebanyak 25 kilogram sabu disita.



Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, sabu berasal dari Malaysia. "Narkoba jenis sabu dibungkus dalam teh cina," kata Argo di Markas Polda Metro Jaya, Senin 5 Februari 2018.

Argo memastikan para pelaku merupakan sindikat internasional yang kerap mengedarkan barang haram itu ke Indonesia. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menangkap seorang bandar berinisial DO di sebuah hotel di Jakarta Timur.



Argo menjelaskan, sabu tersebut dikirim pelaku melalui jalur laut. Sampai di darat sabu diangkut menggunakan bus.



"Barangnya dari Malaysia, kirim lewat jalur laut ke Pekanbaru kemudian ke Jakarta lewat darat menggunakan bus umum," jelas Argo.



Sementara itu, Direktur Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Suwondo Nainggolan mengatakan, DO tidak bekerja seorang diri. Polisi juga menangkap dua orang lainnya, yaitu HW alias S dan EP. Ketiganya ditangkap di tempat yang berbeda.



"DO alias D ditangkap di Hotel Sentral Rawasari, Cempaka Putih, Jakpus. HW alias S ditangkap di restoran Mall Arion di kawasan Rawamangun, Jaktim dan EP ditangkap di Pekanbaru, Riau," ungkap Suwondo.



Dalam proses pengembangan, DO sempat melakukan perlawanan dan berusaha merebut senjata polisi. Alhasil, polisi terpaksa menembak DO.



Para pelaku disangka melanggar Pasal 113 Ayat (2) juncto 132 Ayat (1) subsider Pasal 114 Ayat (2) juncto Pasal 132 Ayat (1) lebih subsider Pasal 112 Ayat (2) juncto Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman penjara minimal 5 tahun dan paling lama 20 tahun.





