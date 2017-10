KPK Perpanjangan Masa Penahanan Bupati Batubara

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen. OK Arya merupakan tersangka kasus suap terkait pekerjaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Batubara tahun anggaran 2017.



"Hari ini dilakukan perpanjangan penahanan untuk 40 hari, dimulai 4 Oktober 2017 sampai 12 November 2017," kata Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin 2 Oktober 2017.



Selain memperpanjang masa penahanan OK Arya, KPK juga memperpanjang masa penahanan empat tersangka lainnya. Mereka adalah Helman Hendardy dan Sujendi Tarsono dari pihak swasta, serta Syaiful Azhar dan Maringan Situmorang selaku kontraktor proyek.



Priharsa menjelaskan, tujuan perpanjangan penahanan ini lantaran proses penyidikan kepada keempatnya masih berjalan. Sejauh ini, KPK masih fokus pada perkara yang telah disidik, termasuk mendalami peran para tersangka.



OK Arya Zulkarnain dijanjikan fee Rp4,4 miliar. Fee diberikan agar OK Arya meloloskan dua perusahaan yang menggarap tiga proyek infrastruktur di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara.



KPK menyita uang tunai sejumlah Rp346 juta. Uang tersebut diduga bagian dari fee proyek senilai total Rp4,4 miliar.



Fee itu dijanjikan oleh Maringan dan Syaiful sebagai penyuap. Maringan berjanji memberikan fee sebesar itu dengan catatan PT Gunung Mega Jaya (GMJ) menggarap pembangunan Jembatan Sentang senilai Rp32 miliar.



Kemudian, OK Arya juga wajib mengegolkan PT Tombang dalam lelang pembangunan Jembatan Sei Magung dengan nilai proyek Rp12 miliar. Sedangkan Syaiful menjanjikan OK Arya fee Rp400 juta untuk proyek betonisasi jalan Kecamatan Talawi senilai Rp3,2 miliar.

OK Arya, Sujendi, dan Helman sebagai penerima suap dijerat Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 KUHP.



Syaiful dan Maringan sebagai pemberi suap dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.









