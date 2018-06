Novel Kembali Jalani Operasi Mata

Jakarta: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan kembali menjalani operasi kecil pada mata kirinya di Rumah Sakit Singapura, Kamis, 28 Juni 2018. Operasi kecil dilakukan setelah Novel mengeluhkan gangguan pada penglihatan mata kirinya.



Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, setelah dilakukan pemeriksaan, dokter menyimpulkan penyebab pandangan mata kiri Novel terganggu yaitu karena adanya pertumbuhan selaput pada bagian gusi yang terpasang di mata.

"Pertumbuhan selaput ini sedikit menutupi lensa buatan yang terpasang pada mata kiri," kata Febri saat dikonfirmasi, Jakarta, Jumat, 29 Juni 2018.



Atas kondisi tersebut, kata Febri, dokter lantas memutuskan untuk melakukan operasi kecil. Operasi tersebut untuk memotong dan merapikan selaput yang tumbuh menutupi lensa. "Hasil operasi cukup baik, Novel merasa penglihatannya menjadi lebih baik dan visi penglihatan mata kiri tersebut menjadi lebih luas dari sebelumnya," ujar dia.



Febri mengatakan kemungkinan pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan minggu depan. Selain oleh dokter mata, penyidik senior Lembaga Antirasuah itu bakal menjalani pemeriksaan glaukoma dan CT Scan.



"Dari surat keterangan yg diberikan dokter, ditulis 'is unfit for duty', maka Novel belum bisa bekerja karena masih harus istirahat selama 31 hari sampai dengan 28 Juli 2018," pungkasnya.



Di sisi lain, Febri belum bisa menyampaikan perkembangan teranyar terkait penanganan perkara penyerangan Novel oleh kepolisian. Mengingat, sampai saat ini KPK belum menerima informasi perkembangan yang signifikan apalagi soal tersangka penyerangan.







(YDH)