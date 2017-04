Kata Terdakwa KTP-el Soal Penyerangan Novel

Metrotvnews.com, Jakarta: Terdakwa korupsi kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) Irman ikut berbicara soal teror yang dialami penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.



Mantan Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri ini mengutuk aksi tersebut usai diperiksa tujuh jam terkait kasus yang menimpanya. "Iyalah (biadab)," kata Irman, di Gedung KPK, Selasa 11 April 2017.

Selain mengutuk, Irman juga prihatin lantaran penyerangan terjadi usai Novel menunaikan ibadah. "Sangat prihatin, apalagi habis salat Subuh," kata Irman.Disinggung soal keterkaitan penyerangan dengan kasus korupsi KTP-el, Irman mengaku tidak paham. Menurutnya, seluruh pihak jangan terlalu berspekulasi mengenai hal ini."Lebih baik menyerahkan penyelidikan lebih lanjut kepada pihak berwenang," ujarnya.Wajah Novel disiram air keras oleh orang tak dikenal usai pulang salat Subuh di masjid dekat rumahnya, di Kelapa Gading, Jakarta Utara, pagi tadi. Pelaku diduga dua orang dan mengendarai sepeda motor.Teror itu diduga kuat berkaitan kasus KTP elektronik yang diusut Novel. Presiden Joko Widodo pun memerintahkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk mencari aktor di balik teror ini.(UWA)