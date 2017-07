KPK Bakal Koordinasikan dengan Kapolda Metro Jaya yang Baru

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak mempermasalahkan pergantian posisi Kapolda Metro Jaya. KPK masih memercayai Polda Metro Jaya bisa mengungkap kasus penyerangan terhadap penyidik senior, Novel Baswedan.



"Ya, kan Kapoldanya yang diganti, kan bisa saja, tidak mungkin berganti semuanya (jajaran Polda Metro) kan," kata Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarif di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat, 21 Juli 2017.

Laode memastikan, KPK akan terus berkoordinasi dengan Kapolda baru, Irjen Idham Azis terkait perkembangan kasus penyerangan terhadap Novel. Ia berharap, pengusutan tidak berhenti di tengah jalan.Kapolri Jendral Tito Karnavian telah menggeser jabatan Irjen Iriawan menjadi Asisten Operasional Kapolri. Sementara, jabatan yang ditinggal Iriawan bakal digantikan oleh Idham Aziz.Mabes Polri juga menyebut ada pekerjaan rumah yang bakal diemban Kapolda Metro Jaya yang baru, Irjen Idham Azis. Salah satunya kasus penyerangan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan."Untuk kasus Novel, masih dalam pekerjaan rumahnya Polda Metro Jaya. PR kita semua juga," kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Rikwanto di Markas Besar Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Jumat 21 Juli 2017.Kemarin, genap 100 hari kasus Novel bergulir. Namun, teka-teki pelaku penyerangannya tak kunjung terang.Novel disiram air keras yang diduga dilakukan dua orang pria tidak dikenal di Jalan Deposito depan Masjid Al Ikhsan RT03/10, Kelapa Gading, Jakarta Utara usai menjalani salat subuh pada Selasa 11 April, pukul 05.10 WIB. Novel mengalami luka pada bagian wajah dan bengkak pada bagian kelopak mata kiri, sementara itu pelaku melarikan diri.(LDS)