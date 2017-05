Vonis Hakim untuk Ahok Disebut Anomali

Metrotvnews.com, Jakarta: Vonis yang lebih berat dari tuntutan jaksa terhadap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok atas kasus dugaan penodaan agama disebut anomali dalam persidangan. Ketua Setara Institute Hendardi menyebut ada sejumlah anomali yang menyertai vonis hakim Dwiarso Budi Santiarto itu.



Pertama, vonis dua tahun penjara untuk Ahok merupakan kasus penodaan agama ke-97 yang terjadi sepanjang 1965-2017.

Pasal 156 KUHP

Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.500.

Pasal 156a KUHP

Dipidana dengan pidana penjara selama-selamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penondaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

"Sebagai sebuah mekanisme demokrasi, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara haruslah dihormati. Tetapi, harus pula diakui bahwa majelis hakim bekerja di bawah tekanan gelombang massa yang mendesak pemenjaraan Basuki," kata Hendardi dalam keterangan tertulis, Selasa 9 Mei 2017.Vonis itu, lanjut dia, mempertegas bahwa delik penodaan agama rentan digunakan sebagai alat penundukan bagi siapa pun dan untuk kepentingan apa pun. "Bahkan, dari 97 kasus yang pernah terjadi, 89 kasus terjadi setelah 1998. Di sinilah bahaya dari ketentuan yang bias dan multitafsir dari Pasal 156a KUHP," ujarnya.Kedua, vonis terhadap Basuki di luar kelaziman karena hakim memutus melampaui apa yang menjadi tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Sebelumnya, JPU gagal membuktikan dakwaan primer Pasal 156a. Lalu JPU menuntut Ahok dengan Pasal 156 KUHP.Hendardi tak mempersoalkan keputusan hakim. Secara prinsip, kata dia, hakim harus independen dan merdeka dalam memutus perkara sepanjang tak keluar dari delik dan dakwaan yang termaktub dalam UU."Namun, kemerdekaan hakim semestinya haruslah sejalan dan bertolak dari fakta-fakta persidangan," katanya.Kualitas peristiwa hukum yang menimpa Basuki dan pembuktian yang lemah sepanjang masa sidang, kata Hendardi, semestinya mampu meyakinkan hakim untuk membebaskan Basuki. "Setidaknya memvonis dengan hukuman yang tidak melampaui tuntutan JPU."Ketiga, menyimak konsideran putusan atas Ahok, tampak hakim menerapkan standar ganda dalam mempertimbangkan konteks peristiwa hukum itu."Di satu sisi, hakim mempertimbangkan situasi ketertiban sosial yang diakibatkan oleh ucapan Ahok. Di sisi lain hakim ahistoris dengan peristiwa yang melatarbelakangi pernyataan Ahok."Hendardi melihat politisasi identitas dan peristiwa hukum Ahok dijadikan alat penundukan yang efektif untuk memenangi sebuah kontestasi."Ketidakseimbangan dalam memperlakukan aspek-aspek nonhukum inilah yang membuat putusan PN Jakarta Utara mempertegas adanya trial by mob. Kerumunan massa menjadi sumber legitimasi tindakan aparat penegak hukum," kata dia.Hendardi melihat majelis hakim memilih jalan pengutamaan koeksistensi sosial yang absurd dibanding melimpahkan jalan keadilan bagi warga negara seperti Ahok."Trial by mob sudah dipastikan bertentangan dengan rule of law dan membahayakan demokrasi dan negara hukum kita," ujarnya.Menurutnya, sumber legitimasi yang digunakan hakim telah bergeser dari kedaulatan rakyat yang dijalankan berdasarkan UUD menjadi kedaulatan kerumunan meski harus mengingkari prinsip-prinsip negara hukum."Due process of law dalam penegakan Pasal 156a tidak pernah dilakukan. Padahal , genus Pasal 156a adalah UU Nomor 1/PNPS/1965 yang menuntut adanya peringatan dan proses-proses nonyudisial sebelum seseorang diproses secara hukum."Selain itu, Hendardi menyebut trial by mob telah mengikis kepercayaan diri hakim untuk menghayati asas “in dubio pro reo” dalam memutuskan kasus Basuki."Asas ini memandu hakim pada keputusan, jika ada keragu-raguan mengenai suatu hal, maka haruslah diputuskan berdasarkan pertimbangan yang paling menguntungkan terdakwa.(UWA)