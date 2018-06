Jokowi Diminta Segera Mengambil Sikap Soal Kasus Novel

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap Presiden Joko Widodo mengambil langkah-langkah lain untuk segera menuntaskan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik Novel Baswedan. Hingga kini penanganan kasus teror terhadap penyidik senior KPK itu masih jalan di tempat.



"Kalau memang nanti setelah Idulfitri presiden memandang perlu melakukan hal-hal lain, tentu kita hormati bersama," kata Juru Bicara, KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Rabu, 20 Juni 2018.

Febri menyebut penuntasan kasus penyiraman air keras terhadap Novel merupakan tantangan besar sekaligus penyemangat KPK untuk melawan teror keji baik untuk karyawan atau lembaganya.



"Salah satu tantangan dari kasus-kasus seperti ini adalah semangat kita untuk terus melawan lupa," ujarnya.



Oleh karenanya, Febri mengatakan, lembaganya sangat berharap besar pemerintah bisa mengambil andil dalam menuntaskan kasus tersebut. Khususnya, pihak kepolisian segera menangkap pelaku ataupun otak di balik penyerang Novel.



"KPK tentu berharap penyerang Novel ditemukan agar kejadian tidak berulang," ucap dia.



Novel disiram air keras oleh orang tak dikenal di dekat rumahnya, kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada 11 April 2017. Akibat peristiwa itu, kedua mata Novel mengalami kerusakan parah bahkan hampir buta. Novel pun harus menjalani operasi di Singapura selama satu tahun.



Namun, hingga Novel kembali ke Indonesia, pihak kepolisian yang menangani kasus ini belum mampu menangkap pelaku ataupun otak di balik penyerangan. Padahal, sketsa terduga pelaku sudah disebar dan pemeriksaan puluhan saksi sudah dilakukan.







(REN)