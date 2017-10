Rekomendasi UNCAC Mandek di DPR

Metrotvnews.com, Jakarta: Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M. Syarif menyebut rekomendasi dari The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) periode 2010-2015 soal aspek regulasi mandek di DPR. Ia menilai DPR seharusnya segera menindaklanjuti rekomendasi itu untuk menyempurnakan aspek regulasi pemberantasan korupsi di Tanah Air.



"KPK dilihat sebagai lembaga best practices di dunia. Tetapi harus ada yang diperbaiki, salah satunya ketidaklengkapan regulasi. Ketika ketidaklengkapan ini, harusnya ditindaklanjuti oleh pemerintah dan parlemen," kata Laode di Hotel Fourth Points, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin 9 Oktober 2017.



Ia menambahkan, "Itu yang belum dilaksanakan, walaupum KPK berharap RUU tentang ekstradisi, kedua RUU tentang perampasan aset itu harus diselesaikan."



Aspek regulasi yang harus diperbaiki antara lain, Undang-undang Tipikor, KUHP dan KUHAP. Menurut dia, DPR pun seharusnya tahu akan pentingnya rekomendasi UNCAC itu.



Apalagi, lanjut dia, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM sudah memasukan draft revisi UU Tipikor, KUHP, dan KUHAP Ke DPR. Namun, tak dijadikan prioritas.



"Jadi itu ndak dijadikan prioritas, padahal itu seharusnya prioritas," ujar dia.



Lembaga Antirasywah ini pun menyoroti rencana DPR yang ingin merevisi UU KPK. Rencana itu dinilai salah. Terlebih, KPK telah diakui sebagai lembaga terbaik di dunia.



"Gatal di kaki garuknya di kepala," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang.





(MBM)