Artis Hingga PNS Terlibat Narkoba

Jakarta: Sejumlah kalangan masyarakat seperti tidak bisa menolak kenikmatan sesaat yang didapat dari narkoba, mulai dari kalangan artis sampai pejabat.



Pada akhir tahun 2017, atau tepatnya Selasa 19 Desember, penyidik Ditresnarkoba Polda Metro Jaya menangkap aktor kawakan Tio Pakusadewo. Dalam penangkapan yang dilakukan di rumahnya Jalan Ampera I Nomor 38, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, polisi juga menyita 1,06 gram sabu dan alat isap.

Wakil Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, AKBP Audie Latuheru mengungkapkan, Tio sudah lama mengonsumsi sabu. Terhitung sejak 10 tahun lalu. "Tersangka mengaku mengonsumsi narkotika sabu sejak 10 tahun yang lalu," kata Audie beberapa waktu lalu di Polda Metro Jaya.



Sambil menunggu pemberkasan, Tio menjalani rehabilitasi ke Rumah Sakit Selapa Polri, Jakarta Selatan. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, langkah rehabilitasi ini dilakukan setelah Polda Metro Jaya mendapat persetujuan dari Badan Narkotika Nasional (BNN).



Argo menjelaskan, meski Tio menjalani rehabilitasi, proses pemberkasan kasusnya tersebut tetap berjalan. Menurut Argo, penyidik akan segera melimpahkan berkas perkara Tio jika sudah selesai.



"Untuk prosesnya tetap berjalan ya, nanti kami akan menyelesaikan berkas tersebut. Kami tetap akan ajukan ke pengadilan. Nanti tetap berkasnya akan kami ajulan ke penuntut umum," jelas Argo.



Tio dijerat Pasal 114 ayat (1) subsider Pasal 112 ayat (1) subsider Pasal 127 ayat (1) hurut a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tio diancam hukuman maksimal lima tahun penjara.



Selang beberapa hari, polisi menangkap Jennifer Dunn karena mengonsumsi narkoba. Dia ditangkap di rumahnya Jalan Bangka XII C, No 29, RT 001/010, Pela Mampang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Minggu, 31 Desember 2017.



Sebelum menangkap Jennifer, polisi terlebih dahulu menangkap FS, pria yang akan memasok sabu kepada Jennifer. FS ditangkap di Jalan Rukun No 27B, RT 002/005, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.



Jennifer terbukti positif mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu setelah menjalani tes urine. Polisi juga menyita 0,6 gram narkotika jenis sabu-sabu dari kurir berinisial FS, yang akan mengirim ke Jennifer.



"Mungkin dari yang bersangkutan namanya untuk menghilangkan rasa capek. Yang terpenting, pertama dia pernah, dan tidak kapok. Ini jadi catatan," ungkap Argo, Selasa 2 Januari 2018.



Ini bukan kali pertama Jennifer berulah. Jennifer pernah ditangkap karena kedapatan mengonsumsi ganja pada 2005. Usai dibebaskan, Jennifer kembali ditangkap polisi karena mengonsumsi sabu-sabu pada 2009.



Bukan hanya dari kalangan artis, Polda Metro Jaya selanjutnya menangkap Robby Salam, seorang pegawai negeri sipil (PNS) yang bekerja sebagai staf Kesekretariatan Jenderal DPR. Robby dicokok karena kasus narkoba pada Senin 5 Februari 2018.



"Terdapat seseorang yang dicurigai berada di Jalan Gatot Subroto, kemudian tim melakukan penggeledahan terhadap orang tersebut dan ditemukan barang bukti narkoba," kata Argo Yuwono saat dikonfirmasi Medcom.id, Senin 5 Februari 2017.



Argo mengatakan, penangkapan bermula dari informasi masyarakat jika ada dugaan peredaran narkoba di sekitar wilayah Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Transaksi narkoba diduga dilakukan di seputaran Jalan Jenderal Gatot Subroto.



Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya lalu melakukan observasi di wilayah dimaksud. Sekitar pukul 14.30 WIB, petugas mencurigai seseorang yang belakangan diketahui bernama Robby Salam. Saat digeledah, polisi menemukan sejumlah narkoba.



"Selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Metro Jaya guna proses lebih lanjut," jelas Argo.



Polisi menyita sejumlah barang bukti yakni dua plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu seberat 0,5 gram di dalam plastik hitam. Disita juga alat hisap sabu (bong) dan satu unit telepon genggam.



Hasil interogasi sementara, Robby Salam mengaku seorang PNS yang bekerja sebagai staf di kantor sekretariat jenderal DPR.



Pria berusia 37 tahun itu diketahui warga Kampung Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur. Robby disangka melanggar Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Tidak berhenti di situ, Polda Metro Jaya kemudian menangkap seorang staf Kementerian Kesehatan RI, bernisial IH. Ia ditangkap karena kedapatan membawa narkotika.



Kasubdit I Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, AKBP Jean Calvin mengatakan, IH ditangkap pada Minggu 4 Februari 2018 di Jalan Hang Jebat, Jakarta Selatan.



Calvin menjelaskan, usai menangkap IH, polisi menemukan barang bukti berupa sabu seberat 0,9 gram. Temuan bukti tersebut kemudian dijadikan bahan pengembangan lebih lanjut oleh polisi.



Dari hasil pengembangan kasus tersebut, polisi berhasil menguak bandar utama yang berperan sebagai penyuplai sabu kepada IH.



Polisi berhasil meringkus seorang bandar berinisial U di kediamannya kawasan Depok, Jawa Barat, pada Selasa 6 Februari 2018 malam. "Lalu diamankan barang bukti 15 gram sabu," ujar Calvin saat dikonfirmasi, Rabu 7 Februari 2018.



Calvin menambahkan, pihaknya akan terus melakukan pemeriksaan intensif kepada IH dan U. Hasil pemeriksaan tersebut akan dikembangkan lebih jauh. Hal itu dilakukan untuk melihat adanya kemungkinan lain apabila masih ada pihak lain terlibat dalam kasus tersebut.





(DMR)