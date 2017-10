Putusan Praperadilan Novanto Berimplikasi pada Second Opinion IDI

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku telah berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) terkait second opinion kondisi kesehatan Ketua DPR Setya Novanto. Namun hal itu disebut bisa gagal lantaran hasil praperadilan yang memenangkan sebagian gugatan Novanto.



"Tentu jika itu dilihat sebagai bagian dari penyidikan, maka putusan praperadilan tentu juga akan berimplikasi terhadap permintaan SO (second opinion) tersebut," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Senin 2 Oktober 2017.

Menurut Febri, KPK masih menganalisa segala konsekuensi hukum dari putusan praperadilan Novanto. Hal ini, kata dia, agar seluruh rangkaian penyidikan kasus yang merugikan negara hingga Rp2,3 triliun itu tetap dilakukan secara hati-hati dan sesuai hukum.



Febri mengaku, lembaganya masih terus berikhtiar menuntaskan kasus korupsi KTP elektronik (KTP-el). Sebab ini adalah tugas KPK sekaligus amanah dari publik.



Status tersangka memang sempat tersemat kepada Novanto. Novanto dijadikan tersangka oleh KPK lantaran diduga menjadi salah satu pihak yang terlibat dalam kasus ini, saat menjadi Ketua Fraksi Partai Golkar.



KPK sedianya telah memanggil Ketua Umum Partai Golkar itu dalam dua kesempatan, yakni pada 11 dan 18 September 2017. Namun, dalam dua panggilan itu, Novanto berhalangan hadir lantaran masalah kesehatan.



Alih-alih mengikuti proses hukumnya, Novanto malah mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim tunggal Cepi Iskandar lantas menerima permohonan Novanto dan membuat status tersangkanya dalam kasus ini gugur.







(DHI)