Jakarta: Kasus penyiramam air keras kepada Novel Baswedan disoroti banyak pihak. Hal itu dipandang membuat Novel rawan diboncengi politikus.



"Kami sangat yakin saudaraku bahwa dengan kehadiranmu di negeri ini akan banyak orang-orang yang numpang tenar dengan dirimu. Akan banyak calon politikus yang mencoba mendekatimu hanya hadir di rumah mu, untuk meningkatkan popularitasnya," kata Wakil Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Harun Al Rasyid di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 22 Februari 2018.

Harun yakin Novel sangat pintar dalam melihat orang. Sehingga, Novel dapat memilah mana pihak yang hanya menumpang popularitas atau betul-betul ingin memberikan dukungan.



"Saudaraku engkau dah pintar sudah 10 tahun jadi penyidik KPK. Pilih-pilihlah kira-kira mana orang-orang yang hanya menumpang ketenaran dengan kehadiranmu ini, Hati-hati," ucap dia.



Baca: Kasus Novel Jadi Pelecut KPK



Menurut dia, para pegawai KPK saat ini sangat senang dengan kembalinya Novel. Ia pun berharap Novel bisa mengatur waktunya selama masa penyembuhan ini, sehingga bisa kembali bertugas memberantas korupsi.



"Pesan dari teman-teman aturlah waktumu engkau masih harus bolak-balik ke Singapura," pungkas dia.







(YDH)