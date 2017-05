Polisi Akan Konfirmasi Foto Terduga Pelaku ke Novel

Metrotvnews.com, Jakarta: Polisi akan mempertanyakan sumber foto yang diperoleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Lewat foto itu, polisi sempat memeriksa AL, terduga penyiram air keras terhadap Novel.



Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan, penyidik belum meminta keterangan lengkap dari Novel atas insiden yang menimpanya. Pertemuan penyidik dengan Novel di Singapura, hanya sebatas menunjukkan foto terduga pelaku.

"Kami belum sempat tanya panjang-panjang. Kami tak diberi izin oleh dokter," kata Argo di Markas Polda Metro Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Kamis 11 Mei 2017.Ia melanjutkan, penyidik harus kembali ke Singapura untuk meminta keterangan lengkap dari Novel. Rencananya, kunjungan penyidik berikutnya untuk mempertanyakan dari mana Novel mendapatkan foto tersebut.Polisi sudah mengonfirmasi foto tersebut langsung ke AL pada pemeriksaan. "Artinya kami biar tahu foto itu dari mana. Tentunya dari foto itu kami bisa dapatkan AL," terang Argo.Nama AL mencuat dan diduga sebagai pelaku setelah penyidik Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri menemui Novel yang sedang dirawat di Singapura. Penyidik mendapat keterangan dari Novel jika ada satu orang yang dicurigai, kemudian tim melakukan penyelidikan. Setelah penyelidikan, polisi menangkap AL pada Selasa 9 Mei.Novel disiram air keras saat pulang dari masjid selesai salat Subuh, 11 April. Akibat penyerangan ini, penglihatan Novel terganggu dan harus menjalani perawatan di Singapura.Novel Baswedan merupakan Kepala Satuan Tugas yang menangani beberapa perkara besar, satu di antaranya adalah kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.(TRK)