Alasan Miko Laporkan Novel Baswedan ke Bareskrim Polri

Metrotvnews.com, Jakarta: Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh Niko Panji Tirtayasa alias Miko. Novel dituding melakukan tindak pemaksaan kepada Miko agar memberikan keterangan palsu.



Novel dilaporkan dengan nomor laporan LP/773/VII/2017/Bareskrim, pada Selasa 25 Juli 2017.



Ria Kusmawati selaku kuasa hukum Miko mengatakan, Novel dilaporkan karena kliennya merasa dipaksa memberikan keterangan palsu di muka sidang untuk memberatkan terdakwa Romi Herton yang merupakan paman Miko.



"Miko kemarin jelas, bagaimana beliau disekap, ada grand design," kata Ria saat dihubungi wartawan, Jakarta, Rabu 26 Juli 2017.



Tak hanya itu, Ria menuduh Novel telah mengancam Miko untuk menuruti semua arahan penyidik. Jika menolak, kata dia, penyidik mengancam bakal menyeret keluarga Miko ke penjara.



Bahkan, Ria menuduh Novel telah menyuap Miko untuk mengikuti arahannya. "Kalau tidak mengikuti arahan akan masuk penjara karena kasus penggelapan di Polda Jabar. Jadi tukar guling, kan ancaman, bargaining," ujarnya.





Poin-poin yang dituduhkan Miko kepada Novel di antaranya, memaksa orang memberi keterangan di bawah sumpah palsu. Kedua, penyalahgunaan kewenangan.Ketiga, indikasi perampasan kemerdekaan orang. Terakhir, indikasi tindak pidana menyuruh orang memberikan keterangan palsu di media massa.Adapun pasal yang dituduhkan kepada Novel dalam laporan itu antara lain Pasal 263 dan 264 tentang Pemalsuan Dokumen, Pasal 266 dan 242 tentang Pemberian Keterangan Palsu, serta Pasal 421 KUHP tentang Penyalahgunaan Kekuasaan.Tak hanya Miko, Ria mengatakan, orang dekat Akil Mochtar juga ikut melaporkan Novel ke Bareskrim pada Selasa 25 Juli 2017 malam. Isi laporan tak jauh berbeda dengan laporan Miko."Kurang lebih sama ya, laporkan Novel Baswedan," pungkas dia.Sementara itu, Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Rikwanto membenarkan laporan tersebut. "Iya benar ada laporan," singkat Rikwanto.(FZN)