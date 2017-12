Ok Otrip Diluncurkan Hari Ini

Jakarta: Program One Karcis One Trip (OK Otrip) rancangan Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno bakal diluncurkan hari ini, Jumat 14 Desember 2017 di Balai Kota DKI Jakarta.



"Besok (hari ini) softlaunchingnya jam 8 pagi," ujar Sandi saat saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu 13 Desember 2017.

Namun, Ia tak menjelaskan secara detail mengenai program OK Otrip tersebut dengan alasan ingin menjadi kejutan untuk masyarakat esok.



"Saya tidak ingin spoiled the details," tutur Sandi.



Ia hanya menkonfirmasi bahwa peluncuran OK Otrip tersebut akan melalui empat jalur uji coba yang memang sudah diumumkan oleh Pemprov DKI sebelumnya.



Jalur tersebut yakni Duren Sawit di Jakarta Timur, Grogol di Jakarta Barat, Lebak Bulus di Jakarta Selatan, dan Warakas di Jakarta Utara.



"Selebihnya akan dijelaskan besok," tandas dia.





(LDS)