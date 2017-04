PT KAI Tunda Penggusuran RW 12 Manggarai

Metrotvnews.com, Jakarta: PT Kereta Api Indonesia (KAI) menunda rencana penggusuran di RW 12 Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan. Penggusuran ditunda sampai batas waktu yang belum ditentukan.



"Mengingat situasi di sekitar manggarai tidak kondusif, maka penggusuran ditunda," kata Senior Manajes Humas PT KAI Daops 1, Suprapto saat dikonfirmasi, Rabu 26 April 2017.

PT KAI saat ini fokus mediasi lanjutan, yang rencananya bakal digelar di Polres Jakarta Selatan. Mediasi bakal mempertemukan pihak PT KAI dengan pemilik 11 bangunan yang bakal digusur."Nanti waktunya akan kita sampaikan. Jadi biar tidak lewat perantara, jadi langsung dengan DAOP 1 Jakarta win-win solution," ungkap Suprapto.Pemilihan lokasi mediasi di Polres Jakarta Selatan atas pertimbangan keamanan. "Manggarai itu kan simpul pertemuan rel kereta api. Kita berjaga jaga untuk segala kemungkinan yang ada," ucapnya.PT KAI berencana mengosongkan sejumlah permukiman warga di RW 12 Manggarai. Sedianya, pengosongan dijadwalkan berlangsung hari ini.Pagi tadi, pihak PT KAI lebih melakukan mediasi. Belum ada titik terang dalam pertemuan tersebut.Penertiban ini merupakan bagian dari pelaksanaan proyek kereta double track Jakarta-Soetta. Ada 11 bangunan di lokasi yang berencana ditertibkan. Menurut KAI, total luas lahan yang bakal digusur seluas 1.150 meter persegi.Di lokasi, ada empat bangunan hunian dan satu bengkel yang masuk wilayah administrasi RT 1 RW 12. Sementara, ada enam bangunan di RT 2 RW 12 akan dirobohkan untuk proyek pembangunan perlintasan kereta dengan konsep double-double track itu.PT KAI melakukan penertiban berdasarkan surat Direksi PT KAI nomor KEP.U/JB.312/IV/11/KA-2013 dan lembar sertifikat kepemilikan tanah SHP No 47 Tahun 88. Bagi warga yang kena penggusuran bakal diganti rugi sebesar Rp250 ribu untuk bangunan permanen per meter persegi. Sementara, bangunan semi permanen dihargai Rp200 ribu per meter persegi.(YDH)