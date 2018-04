Polisi Belum Terima Oknum Polisi yang Disebut Novel

Jakarta: Polisi belum mendapat bocoran dari penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan soal adanya keterlibatan oknum polisi dalam kasus penyiraman air keras ini. Novel diminta membeberkan hal itu di berita acara pemeriksaan (BAP) untuk diselidiki.



"Kita belum dapat informasi. Kita semua ada berita acara, tidak bisa berprasangka nuduh a nuduh b, tapi ada berita acara, di situ pro justisia kita gunakan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis, 12 April 2018.

Ia menjelaskan, polisi tak bisa menyelidiki kasus ini hanya berdasarkan asumsi Novel. Ia meyakini penyidik sudah bekerja sesuai prosedur untuk menyingkap kasus ini.



Bahkan, Argo mengklaim penyelidikan kasus ini sudah memiliki perkembangan. "Kita tetap ada progres di situ dari awal dari perminggu, perbulan. Sudah kita tulis progressnya seperti apa," jelas Argo.



Novel sebelumnya menyebut ada anggota Polri yang terlibat dalam kasus teror kepada dirinya. Bahkan, Novel menduga ada pihak dari penguasa terlibat dalam teror keji tersebut.



"Saya pernah menyampaikan bahwa ini terkait dengan orang-orang yang punya kekuasaan. Saya menduga bahwa ada oknum Polri juga yang terlibat di sini sehingga saya ingin menyampaikan bahwa saya menduga itu yang terjadi," kata Novel di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 11 April 2018.



Novel masih enggan mengungkap anggota Polri yang diduga terlibat dalam kasus teror tersebut. Ia mengaku teleh menyampaikannya pada kepolisian dan Komnas HAM.









(AZF)