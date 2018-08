Sekda Sebut Hadiah Pelesiran OK OCE Belum Dibahas

Jakarta: Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah irit bicara soal anggaran hadiah umrah dan jalan-jalan untuk peserta one kecamatan one centre of entrepreneurship (OK OCE). Dia berkilah masalah ini belum dirumuskan.



"Belum dibahas. Yang ada dan yang sudah rutin itu umrah untuk marbut di Dewan Masjid Indonesia," kata Saefullah di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu, 29 Agustus 2018.

Wakil Gubernur (wagub) nonaktif DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno sempat berjanji akan memberangkatkan umrah pendaftar ke-40 ribu OK OCE. Dia akan mengongkosi pakai uang pribadinya sendiri.



Namun, janji tersebut tak jadi terlaksana lantaran Sandi sudah mundur jadi wagub DKI. Hadiah pergi umrah dan keluar negeri disebut akan dibebankan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta.



"Rencananya akan diambil alih oleh Pemprov (Pemerintah Provinsi)," kata Ketua Perkumpulan Gerakan OK OCE (PGO) Faransyah Jaya, Selasa, 28 Agustus 2018.



Sandi janji akan memberangkatkan umrah pendaftar OK OCE ke-40 ribu bila seorang muslim. Bila peserta seorang Kristiani, pendaftar akan diberangkatkan pergi ke Yerusalem atau tempat suci lain yang sesuai agama si pendaftar.



Baca: OK OCE Belum Bisa jadi Program Nasional



Dia juga terlanjur berujar akan memberikan hadiah pelesiran ke Bangkok bagi pendaftar ke-39.999 dan 40.001. Alasannya salah satu konsep OK OCE berasal dari one tambon one product yang sukses di Thailand.



Pendaftar ke-39.998 dan 40.002 juga akan kecipratan rezeki. Mereka kan mendapatkan liburan ke Bali atau Yogyakarta.



Faran mengatakan anggaran hadiah ini ada di bawah koordinasi Biro Perekonomian. Nama-nama pendaftar OK OCE yang beruntung itu pun sudah ada.



"Sudah ada kandidatnya, tinggal dikonfirmasi ulang," ujar dia.





(OGI)