Pemprov DKI Siap Tampung Pendatang Baru Cari Kerja

Jakarta: Pemprov DKI Jakarta tidak khawatir Ibu Kota dibanjiri pendatang baru setelah lebaran. Wakil Gubernur Jakarta Sandiaga Uno mengklaim sudah ada belasan ribu lapangan kerja untuk mereka.



"Kita pantau sudah ada 14-15 ribu lapangan kerja baru yang bisa disediakan di DKI. Ditambah Asian Games yang akan menginjeksi sekitar Rp45 triliun dan sekitar 10-15 ribu volunteer atau lapangan kerja baru yang berkaitan dengan Asian Games-nya sendiri maupun event-event yang menjelang Asian Games," klaim Sandiaga di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu malam, 20 Juni 2018.

Mengutip data Biro Tata Pemerintahan, ia menyebut tambahan pendatang baru di 2017 yakni sebanyak 70.700 orang. Tahun ini, Sandiaga memprediksi akan ada lonjakan pendatang. Pasalnya Ibu Kota tengah menggelar banyak event, seperti Hari Ulang Tahun Jakarta dan Asian Games, yang membutuhkan banyak tenaga kerja.



"Tahun ini kita antisipasinya mungkin meningkat karena banyak event yang ada di DKI, dan juga terbuka lapangan kerja yang lebih di DKI, berkaitan dengan inovasi-inovasi yang dilakukan. Baik oleh dunia usaha maupun oleh Pemprov," sebut Sandiaga.



Soal pendataan, ia menginginkan Dinas Dukcapil dan Suku Dinas di wilayah kota administratif untuk mendata para pendatang. Jangan sampai kehadiran mereka menjadi beban sosial bagi Jakarta.



"Jadi ini yang kita akan antisipasi ke depan. Mudah-mudahan ini bisa diserap semua dan tidak menjadi beban sosial bagi Jakarta," kata Sandiaga.



OK OCE Tampung Pendatang



Mengenai lapangan kerja, Sandiaga mempersilahkan pendatang baru untuk bergabung dengan program OK OCE. Ia tidak mempermasalahkan kekhususan program itu yang hanya diperuntukkan bagi warga DKI.



"OK OCE ini memang disasar untuk pemegang KTP DKI. Tapi banyak yang pendatang baru ini diajak oleh yang pemegang KTP DKI. Jadi mereka secara langsung dan tidak langsung akan terdampak oleh program OK OCE baik mereka menjadi pekerjanya dalam program tersebut," katanya.



Sandiaga mengklaim, satu Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang terbentuk bakal menciptakan empat hingga lima lapangan kerja baru. Dengan demikian diharapkan program tersebut mampu merangkul semua pendatang baru.



"Memang OK OCE dikhususkan untuk pemegang KTP DKI, tapi dampaknya bisa dirasakan untuk seluruh masyarkaat Jakarta. Karena kalau dihitung kemiskinan, kemiskinan di DKI bukan dari yang pemegang KTP DKI (saja)," tandas dia.





(SCI)