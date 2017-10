Akhir Pekan, Djarot Resmikan Situ hingga Revitalisasi Trotoar

Metrotvnews.com, Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menggeber berbagai peresmian di Jakarta, akhir pekan nanti. Salah satunya, Situ Lembang di Jakarta Pusat yang bakal diresmikan Sabtu 7 Oktober 2017.



"Situ Lembang sudah puluhan tahun tidak pernah dikeruk. Kita baru tahu ketika aktif di rumah Lembang," kata Djarot di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat 6 Oktober 2017.

Situ tersebut sudah dikeruk dan bakal diisi berbagai macam ikan, seperti ikan Nila dan ikan Koi. Djarot memastikan situ yang lama terlupakan itu bakal berubah wajah.



"Wali kotanya saja sudah lupa kapan terakhir dikeruk. Nah sekarang sudah bersih lumpurnya, sudah diangkat sekarang," ucap Djarot.



Peresmian selanjutnya akan dilaksanakan di kawasan Jalan Tembus K.H. Hasyim Ashari untuk anak Sekolah. Jalan itu nantinya dinamakan Jalan Sekolah. Selepas meresmikan Jalan Sekolah, Djarot akan berangkat ke Jakarta Timur untuk meresmikan sekolah.



"Minggu (8 Oktober) malah lebih padat dimulai jam 06.00 WIB untuk melepas History Bhineka Tunggal Ika di Tuprok (Tugu Proklamasi) dan kemudian diteruskan, dilanjut naik sepeda ke Bundaran HI," jelas dia.



Di Bundaran HI, Djarot akan melaksanakan kick off revitalisasi trotoar Sudirman Thamrin. Djarot akan memperkenalkan proyeksi Sudirman-Thamrin pada 2018.



"Kita ingin tunjukkan ke warga masyarakat tahun 2018 seperti apa wajah Sudirman Thamrin," ucap bekas Wali Kota Blitar Itu.





(OJE)