Anies Sebut Kemenangan Persija Hasil 17 Tahun Pemanasan

Jakarta: Gubernur DKI Jakarta mengaku bangga Persija Jakarta akhirnya memenangkan Piala Presiden 2018. Sudah 17 tahun Macan Kemayoran tak menunjukkan prestasi.



Anies menganggap Persija yang menjadi bagian sejarah Jakarta benar-benar menunjukkan kelasnya.

"Kita bangga bukan hanya prestasinya, tapi kerja keras bertahun-tahun. Selama 17 tahun tidak ada prestasi sebetulnya pemanasan bagi Persija. Bagian dari sejarah panjang Persija" kata Anies dalam sambutan ketika menerima Persija Jakarta dan The Jakmania di Balai Kota, Jakarta Pusat, Minggu, 18 Februari 2018.



Kebanggaan juga tampak dari The Jakmania yang telah berkumpul di Balai Kota sejak pukul 15.49 WIB. Yel-yel Persija dinyanyikan.



Di sisi lain, mereka sekaligus menagi janji Anies-Sandiaga Uno menyediakan stadion bagi Persija Jakarta.



"Pak stadion, stadion, stadion, stadion!!!" teriak pendukung Macan Kemayoran.



Sebelumnya, Persija Jakarta sukses menjadi juara Piala Presiden 2018. Mereka menang setelah menundukkan Bali United dengan skor 3-0, di depan puluhan ribu The Jakmania di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK).





(OJE)