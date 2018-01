Kereta MRT Tiba di Jakarta Maret 2018

Jakarta: Rangkaian kereta Mass Rapid Transit (MRT) akan tiba di Jakarta pada Maret 2018. Rangkaian kereta akan diparkir di Depo MRT Lebak Bulus, Jakarta Selatan.



Direktur Kontruksi PT MRT Jakarta, Silvi Halim mengatakan, rangakaian kereta akan dikirim bertahap tiap dua minggu.



"Kereta dikirim one by one, jeda satu kereta dengan kereta lainnya sekitar dua mingguan. Kereta langsung diantar ke depo Lebak Bulus," kata Silvi di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa, 16 Januari 2018.



PT MRT Jakarta masih mengebut pembangunan Depo Lebak Bulus untuk menyimpan kereta MRT. Desember 2017, progres pembangunan sudah mencapai 86 persen.



"Kami yakin depo selesai saat kereta datang. Depo sekarang sedang diselesaikan untuk menerima kedatangan kereta," katanya.



Jalur kereta MRT Jakarta fase 1 Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia sudah terhubung. Pemasangan box girder jalur layang MRT pun sudah selesai.



Box girder terakhir dipasang di depan RS Siloam Cilandak, Jakarta Selatan. Dengan tersambungnya seluruh jalur, maka PT MRT Jakarta bisa fokus untuk pembangunan depo dan stasiun.



Jumlah total box girder yang dipasang sebanyak 3.331 box. Ketinggian jalur layang juga bervariasi dari 3,24 meter hingga 21,19 meter.



Total panjang jalur layang 9,81 km. Jalur layang melewati tol lingkar luar Jakarta (JORR). Kondisi tersebut mengharuskan pembangunan jalur layang menggunakan jenis pembangunan special bridge, dengan panjang 174,5 meter.



Sementara itu, untuk progres konstruksi mengalami perkembangan. Total progres pembangunan sudah mencapai 83,07 persen.









(FZN)