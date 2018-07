Gerai Tani OK OCE Jual Telur Murah

Jakarta: Harga telur ayam tengah melonjak tinggi. Satu kilogram telur ayam bisa menembus Rp28.000. Hal ini pun membuat pedagang dan konsumen meradang.



Namun, harga tersebut berbanding terbalik di gerai tani OK OCE di Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Harga telur ayam yang ditawarkan Rp19.500 per kilogram.

"Harga telur hari ini kalau dilihat bisa Rp26 ribu ke atas. Hari ini kita jual di bawah Rp19.500 per kilogram," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno di Gerai Tani OK OCE, Jakarta Selatan, Jumat 20 Juli 2018.



Sandi mempersilakan warga untuk belanja di sana. Namun, telur hanya boleh dikonsumsi sendiri, bukan dijual kembali.



"Jangan beli telur di sini Rp19.500 per kilogram lalu dijual Rp30 ribu. Jangan mentang-mentang harga di sini murah lalu dijualbelikan. Jangan, kasihan masyarakat," ungkapnya.



Politikus Partai Gerindra ini mengingat agar pedagang tak menimbun seluruh komoditas pangan. Dia pun memerintahkan Wali Kota dan SKPD terkait untuk memantau kestabilan pangan.



"Kalau ada pihak yang merusak atau mengganggu keamanan, tolong dipastikan semuanya kondusif. Kita juga ingin memastikan harga tetap terjangkau bagi warga DKI," ujar Sandi.



Selain telur, Gerai Tani OK OCE juga menjual kebutuhan pokok lainnya. Seperti daging, cabai, beras, bawang merah, dan bawang putih.



Dalam sehari, Gerai Tani OK OCE menyediakan daging sekitar 197,3 ton. Daging tersebut disuplai dari PD Dharma Jaya dan pemasok daging.



"Kebutuhan ayam 1.927 ton/hari. Beras 3.078 ton/hari. Tadi ada beras juga organik yang dikemas, harganya Rp55 ribu, itu beras premium. Ada juga Cabai 120 ton/hari. Bawang merah 120 ton/hari. Bawang putih 90 ton/hari. Buah-buahan 1.034 ton/hari. Ikan 566 ton/hari. Telur 289 ton/hari," pungkas dia.





