Sandiaga: Ormas tak Boleh Sweeping Selama Ramadan

Jakarta: Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno meminta seluruh organisasi masyarakat (ormas) tidak melakukan sweeping pada bulan Ramadan. Sandiaga menegaskan sweeping bukan tugas ormas.



"Tidak boleh sweeping. Tegas saja, tidak boleh sweeping. Itu tugasnya bukan ormas. Pak Wali (wali kota) sampaikan ke teman-teman kita di ormas," ujar Sandi di SMK Negeri 27 Jakarta, Jalan Doktor Sutomo, Jakarta Pusat, Selasa, 15 Mei 2018.

Sandi menyebut ormas memiliki tugas sendiri selama bulan Ramadan. Misalnya mengajak masyarakat lebih dekat pada Tuhan.



"Ormas gunanya menyorong para masyarakat untuk memasuki bulan suci Ramadan untuk meningkatkan ketakwaan. Urusan lain-lain bagiannya aparat," tegas dia.



Selain melarang aksi sweeping, Sandi juga melarang diadakannya kegiatan sahur on the road. Ini demi kenyamanan masyarakat bersama.



"Jangan lagi ada sahur on the road yang konvoi-konvoi. Itu mengganggu ketertiban masyarakat. Kalau mau berbagi silakan berbagi dengan tentunya ada bazis dan tempat-tempat ibadah," ucap dia.



Konvoi, kata dia, dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan kemacetan.



(Baca juga: DKI Atur Jam Operasional Hiburan Malam)







(REN)