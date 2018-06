Pendatang Dipersilahkan Ikut OK OCE

Jakarta: Wakil Gubernur Jakarta Sandiaga Uno tak mempermasalahkan pendatang baru memasuki Ibu Kota. Pemprov DKI akan memfasilitasi pelatihan gratis lewat One Kecamatan One Center Enterpreunership (OK OCE).



"Tentunya yang ingin mengikuti program pelatihan kita, ya dilatih dan dididik dengan 23 jenis kejuruan. Seperti tata busana, tata boga, desain grafis, otomotif dan lainnya," kata Sandiaga di Balai Kota, Jumat malam, 22 Juni 2018.

Menurut dia, Pemprov telah menyiapkan pusat pelatihan kerja yang berada di tiap SKPD terkait. Misalnya di Dinas Ketenagakerjaan dan UMKM serta dinas lain yang terafiliasi dengan program OK OCE. Sandiaga juga tengah menggandeng dunia usaha untuk pelatihan ini.



"Kita ingin menggaet dunia usaha bisa ber-CSR bagi masyarakat yang belum mempunyai keahlian untuk dilatih," ujarnya.



Tujuan akhir dari ini, kata Sandiaga, masyarakat pendatang baru bisa menjadi wirausaha di Jakarta. Mengingat jumlah mereka cukup banyak dan tak boleh membebani Jakarta dengan menjadi pengangguran.



"Jadi itu tujuan kita untuk memastikan pendatang yang datang ke Jakarta. Karena tahun lalu netnya sekitar 70 ribu itu bisa memiliki keterampilan dan keahlian," tandas Sandiaga.







(AZF)