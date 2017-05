Djarot: Saya enggak Ngerti OK OC Mart

Metrotvnews.com, Jakarta: Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat membantah program Jakmart meniru OK OCE Mart yang diunggulkan gubernur dan wakil gubernur terpilih DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Malah, Djarot mengaku tak paham konsep OK OC Mart.



"Saya enggak jelas itu OK OCE Mart. Saya enggak ngerti. Tapi kalau bagus didukung," kata Djarot usai peresmian Jakmart di Pasar Rawa Bening, Jakarta Timur, Jumat, 19 Mei 2017.

Jakmart adalah perusahaan waralaba yang dimiliki Pemerintah DKI Jakarta. Jakmart tak ubahnya swalayan yang khusus menjual sembako murah. Djarot bilang konsep ini sudah lama diterapkan. Salah satunya dengan penerapan Jakgrosir bagi para pedagang. Peluncuran Jakmart meniru kesuksesan Jakgrosir."Jakmart ini ngambil dari Jakgrosir. 'Torpedonya' (yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, red.) itu ya Jakmart. 'Perahu kecilnya' Jakmart di setiap kelurahan," kata Djarot.Baca: DKI akan Terus Membangun Jakmart Sedangkan OK OCE Mart atau One Kecamatan dan One Center Enterpreneurship adalah program yang kerap dikenalkan Sandiaga Uno. OK OCE Mart memiliki konsep seperti usaha waralaba.Di sana warga bisa ambil bagian dengan berjualan dan mendapat modal usaha. Nantinya program ini akan diterapkan saat Sandiaga aktif sebagai wakil gubernur.(UWA)