Ganjil Genap Terus Menuai Hasil Positif

Jakarta: Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihartono mengklaim kebijakan ganjil genap kendaraan bermotor di beberapa ruas jalan protokol di wilayah Jakarta memberikan dampak positif. Arus lalu lintas (lalin) pun menjadi lebih lancar.



"Pertama, tingkat penggunaan angkutan umum meningkat jadi 34 persen," kata Bambang, Rabu, 17 Oktober 2018.

Bambang berharap penggunaan angkutan umum terus meningkat. Pasalnya, tingkat pemakaian transportasi publik diproyeksikan menjadi 40 persen pada 2019.



Sementara itu, dampak positif kedua ialah kecepatan rata-rata kendaraan di Jakarta yang meningkat jadi 50-60 kilometer per jam. Padahal sebelumnya, kecepatan rata-rata kendaraan hanya sekitar 20-30 kilometer per jam.



Dampak positif terakhir ialah waktu tempuh perjalanan yang terpotong hingga 50 persen. "Perjalanan yang biasanya 3 jam, sekarang bisa hanya 1-1,5 jam," ujar Bambang.



Baca: Ganjil Genap Belum Berdampak pada Perekonomian



Kebijakan perluasan kawasan yang terkena ganjil genap selama Asian Games dan Asian Para Games 2018 diperpanjang hingga 31 Desember 2018. Tujuan perpanjangan ganjil genap itu guna memenuhi target kecepatan kendaraan bermotor 21 km per jam.



Perpanjangan ini mulai berlaku Senin, 15 Oktober 2018. Dalam Pergub Nomor 106 Tahun 2018, ganjil genap tidak lagi berlaku sepanjang hari. Kini kebijakan itu hanya diberlakukan di jam tertentu, yakni Senin hingga Jumat pada pukul 06.00-10.00 dan pukul 16.00-20.00 WIB.



"Ganjil genap tidak diberlakukan pada Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional. Aturan itu juga berlaku hanya pada jam sibuk. Di luar itu semua kendaraan bebas beroperasi tanpa batas," ungkap Bambang.









(OGI)