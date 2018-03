Novel Bersiap Jalani Operasi Tahap II

Jakarta: Penyidik senior KPK Novel Baswedan bakal menjalani operasi tahap kedua. Novel sudah berangkat ke Singapura untuk menjalani kontrol persiapan jelang operasi.



"Hari ini Novel berangkat ke Singapura untuk persiapan kontrol sebelum operasi," Kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada awak media, Senin, 19 Maret 2018.

Novel bakal menjalani kontrol selama dua hari. Bila hasilnya baik, maka operasi tahap dua yang merupakan operasi utama akan dilakukan pada Jumat, 23 Maret 2018.



"Jika kondisi yang jadi prasyarat operasi cukup menurut dokter, direncanakan operasi 23 Maret," beber Febri.



Sebelumnya, selama masa penyembuhan matanya di Singapura, Novel menyempatkan kembali ke Indonesia pada 22 Februari 2018. Ia kembali ke Indonesia selama masa tunggu jadwal operasi tahap keduanya.



Adapun operasi tahap kedua ini merupakan operasi pemasangan kornea artifisial. Kornea artifisial ialah kornea buatan yang diambil jaringannya dari anggota tubuh lain Novel, seperti gigi atau gusi.













(REN)