Anies Ubah Nama OK OTrip

Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bakal mengubah nama One Karcis One Trip (OK OTrip). Program ini sempat menjadi program unggulan Anies-Sandi di bidang transportasi yang mengantarkannya menang Pilkada DKI 2018 lalu.



"Insya Allah dalam waktu dekat sistem transportasi umum massal terintegrasi akan memikiki brand baru. Brand baru ini akan menggambarkan sistem integrasi antar moda transportasi," kata Anies di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin 1 Oktober 2018.

Anies menyampaikan, OK OTrip hanya digunakan untuk masa uji coba. Masa uji coba sudah berakhir sejak kemarin, 30 September 2018.



"Kemarin adalah masa uji coba kita gunakan nama OK Otrip. Setelah matang semua kita akan umumkan sebuah brand antarmoda transportasi," ujar dia.



Mantan Mendikbud ini menginginkan nama baru. Ia pun sudah memiliki beberapa nama untuk mengganti nama OK OTrip.



"Kita ingin sebuah nama. Kita belum ketemu nama finalnya. Tapi sudah ada beberapa nama lagi dipertimbangkan. Kami ingin sebuah nama yang memiliki makna integrasi," ujar mantan Rektor Universitas Paramadina ini.



Anies menyampaikan, nama baru nanti harus mewakili sistem integrasi transportasi mulai dari MRT, LRT, BRT, medium bus dan mikro bus.



"Ini dalam proses finalisasi. Harapannya BRT, MRT, BRT, medium bus, dan mikro bus terintegrasi dalam satu sistem, karena itulah payungnya nama Transportasi integrasi," pungkas dia.





(YDH)