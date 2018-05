Sandi Khawatir dengan Fenomena Bunuh Diri di Jakarta

Jakarta: Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) segera finalisasi Jakarta Institute For Mental Health. Hal itu menyusul banyaknya warga DKI melakukan aksi bunuh diri.



"Keinginan saya untuk menghadirkan Jakarta Institute for Mental Health. Ini yang kita harapkan segera tim dari Dinas Kesehatan dan Biro Menteri Kesehatan dan Sosial memfinalisasikan Jakarta Institute for Mental Health," kata Sandi di World Trade Center (WTC), Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu, 9 Mei 2018.

Sandi mengaku khawatir dengan fenomena bunuh diri yang terjadi. Diketahui, dini hari tadi jasad seorang pria ditemukan tergantung di tiang lampu tol Pasar Rebo. Selain itu, terjadi pula aksi bunuh diri di Mall Taman Palem, Cengkareng pada pukul 09.15 WIB. "Ini menunjukkan kekhawatiran saya," ujar Sandi.



Menurut Sandi, permasalahan kesehatan jiwa di DKI ini akan memicu perilaku-perilaku, seperti suicidal (bunuh diri), kekerasan, kriminalitas dan narkoba. Sandi menilai faktor dari tindakan tersebut adalah permasalahan kesehatan jiwa.



Selain itu, Sandi mengatakan aksi bunuh diri bisa terjadi akibat meniru. Maka itu, Sandi menghimbau warga untuk tidak menyebarkan foto ataupun video terkait aksi bunuh diri tersebut.



"Jangan menyebarkan foto-foto tentang kejadian yang kemungkinan dapat memicu yang kita sebut sebagai Copycat (meniru). Karena orang-orang yang mengalami depresi dan mental health issue itu tendensinya sangat tinggi untuk melakukan copycat. Dan mohon netizen bisa bersikap dewasa untuk tidak mempublikasikan," pungkasnya.







