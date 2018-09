DPRD tak Setuju Hadiah OK OCE Pakai APBD

Jakarta: Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi tak akan merestusi Pemprov DKI menggunakan APBD untuk membiayai hadiah program OK OCE. Sebab, hadiah program itu tak pernah dimasukkan dalam APBD 2018 maupun APBD Perubahan 2018.



"Kalau aturannya tidak benar ya enggak saya kasih. Gitu saja, gampang," kata Prasetio di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu 12 September 2018.

Lagi pula, lanjut Prasetio, Wakil Gubernur DKI Jakarta nonaktif Sandiaga Uno sudah berjanji akan membiayai seluruh hadiah tersebut. Pada 2017, Sandi sempat berucap akan memberangkatkan umrah pendaftar OK OCE nomor urut ke-40 ribu.



Bila peserta seorang kristiani, Sandi akan memberangkatkannya ke Yerusalem atau tempat suci lain sesuai agama si pendaftar. Dia juga terlanjur berujar akan memberikan hadiah pelesiran ke Bangkok bagi pendaftar ke-39.999 dan 40.001.



Alasan memilih Bangkok karena salah satu konsep OK OCE berasal dari one tambon one product (OTOP) dijalankan di Thailand. Sementara pendaftar ke-39.998 dan 40.002 juga akan mendapatkan paket liburan ke Bali atau Yogyakarta.



"Jadi, kalau dia sudah janji seharusnya ditepati sesuai yang sudah dikatakan kepada warga. Harus tanggung jawab," ungkapnya.



Sebelumnya, Ketua Perkumpulan Gerakan OK OCE Faransyah mengatakan, anggaran hadiah tersebut ada di bawah koordinasi Biro Perekonomian. Pihaknya sudah mendapatkan nama-nama pendaftar OK OCE yang beruntung.



"Sudah ada kandidatnya, tinggal dikonfirmasi ulang," pungkas dia.







