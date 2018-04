Sandi Enggan Mengomentari Permintaan Taufik

Jakarta: Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno tak mau komentar ihwal permintaan untuk mencopot dua kepala dinas. Permintaan itu disampaikan Wakil Ketua DPRD M Taufik.



"Saya tidak mau komentar posisi per posisi. Tidak ada tanggapan. Bahwa saya sampaikan kepada masing-masing SKPD. Work as usual (bekerja seperti biasa) saja. Fokus di kinerja," kata Sandi di Kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Selasa, 17 April 2018.

Sandi menyampaikan, proses seleksi baru dimulai. Ia meminta agar kepala dinas dan badan tak perlu khawatir jika bekerja baik.



(Baca juga: Taufik Minta Kadis Perumahan dan Pendidikan Diganti)



"Kalau Anda berkinerja dengan baik, jangan ada kekhawatiran. Give the best and be the best (berikan yang terbaik dan jadi yang terbaik). Itu yang ingin saya sampaikan," pungkas dia.



Kemarin, Taufik meminta Kadis Perumahan DKI Agustino Darmawan dan Kadis Pendidikan DKI Sopan Adrianto diganti. Keduanya dinilai tidak kompeten.



"Waktu kita tanya di rapat RPJMD, masa enggak paham apa yang dia mau lakukan, ya berhenti saja. Kemudian saya kira Dinas Pendidikan juga harus diganti," ujar dia.



Politikus Fraksi Gerindra ini menilai Sopan tak memiliki semangat kerja. Padahal, lanjut dia, kepala dinas harus memiliki mental kuat.



(Baca juga: Anies bakal 'Sentil' Kadis Perumahan soal 250 Ribu Rusun)









(REN)